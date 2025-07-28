Какие уведомления по больничным могут прийти работодателю в личном кабинете ФСЗН, напомнили в Минтруда

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О возможных уведомлениях, которые могут поступить работодателям в личном кабинете Фонда соцзащиты населения (ФСЗН) по больничным напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
В ведомстве отметили, что Фонд соцзащиты населения акцентирует внимание на важности своевременного мониторинга «Личного кабинета плательщика взносов» на корпоративном портале ФСЗН. В этот кабинет поступают ключевые уведомления, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности (больничным).
Таким образом, от ФСЗН могут прийти следующие уведомления: если вы оплачиваете больничный, может поступить уведомление «Необходимо предоставить форму ПУ-3», что означает необходимость сдать ПУ-3 за расчетный период. Также может прийти уведомление «Непринятие к зачету суммы пособия» — это значит, что сумму пособия нужно удержать у работника (например, если он работал у другого нанимателя во время болезни). В Минтруда подчеркнули, что эту сумму обязательно нужно отразить в строке 17 отчета 4-фонд за квартал, в котором пришло уведомление.
Для иных плательщиков также могут поступить уведомления: «Начало случая временной нетрудоспособности» — необходимо запросить у работника справку о нетрудоспособности (листок нетрудоспособности); «Наличие периодов работы в ПУ-3 во время болезни» — обнаружены периоды работы в вашей форме ПУ-3, совпавшие с больничным, за который назначено пособие.
При необходимости исправить форму ПУ-3 следует сделать это в течение трех рабочих дней. -0-