Какие уведомления по больничным могут прийти работодателю в личном кабинете ФСЗН, напомнили в Минтруда

Таким образом, от ФСЗН могут прийти следующие уведомления: если вы оплачиваете больничный, может поступить уведомление «Необходимо предоставить форму ПУ-3», что означает необходимость сдать ПУ-3 за расчетный период. Также может прийти уведомление «Непринятие к зачету суммы пособия» — это значит, что сумму пособия нужно удержать у работника (например, если он работал у другого нанимателя во время болезни). В Минтруда подчеркнули, что эту сумму обязательно нужно отразить в строке 17 отчета 4-фонд за квартал, в котором пришло уведомление.