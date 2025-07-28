«Аэрофлот» 28−29 июля отменил шесть пар рейсов на линии Москва — Минск

28 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» из-за масштабного технического сбоя отменил шесть пар рейсов на линии Москва — Минск. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Так, 28 июля отменены пять пар рейсов из Москвы в Минск и обратно SU1830/1831, SU1842/1843, SU1836/1837, SU1832/1833 и SU1844/1845. Таким образом, 28 июля «Аэрофлот» сделал в Минск один рейс из шести по расписанию, который был совершен до сбоя в системе.
На 29 июля отменен рейс в Минск SU1832 вылетом из Шереметьево в 00.20. Не будет также и обратного рейса SU1835 вылетом в 6.30 из Минска. Остальные рейсы «Аэрофлота» 29 июля в Минск в табло указаны как запланированные, однако ситуация может измениться.
В Минтрансе России ранее заверили, что «Аэрофлот» работает над скорейшим восстановлением штатной работы сервисов. Другие российские авиакомпании выполняют полеты по расписанию, все аэропорты РФ принимают и отправляют рейсы.
В пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что по факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. В ведомстве отметили, что причиной сбоя в информационной системе стала хакерская атака. -0-