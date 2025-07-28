«Аэрофлот» 28−29 июля отменил шесть пар рейсов на линии Москва — Минск

На 29 июля отменен рейс в Минск SU1832 вылетом из Шереметьево в 00.20. Не будет также и обратного рейса SU1835 вылетом в 6.30 из Минска. Остальные рейсы «Аэрофлота» 29 июля в Минск в табло указаны как запланированные, однако ситуация может измениться.