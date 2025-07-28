В самарских «Крыльях Советов» появился новый тренер-аналитик из ФК «Сочи»

Новым тренером-аналитиком футбольного клуба «Крылья Советов» стал Александр Веряскин. Об этом специалист сообщил в своем телеграм-канале 28 июля.
Александр Веряскин, обратившись к подписчикам, начал с того, что 4 июля завершилось его сотрудничество с футбольным клубом «Сочи», который так же, как и самарские «Крылья», выступает в Российской Премьер-Лиге. В сочинской команде тренер-аналитик проработал ровно 7 лет.
По словам специалиста, в ФК «Сочи» он начинал в селекционной службе клуба, но затем перешел в аналитический отдел. Веряскин также вспомнил все яркие моменты, связанные с работой в Сочи. А затем сообщил, что теперь будет трудится в «Крыльях Советов», куда его пригласил главный тренер самарцев.
«Пришла пора идти дальше и на моём карьерном и жизненном пути Чёрное море меняется на Волгу. Теперь летим с Крыльями дальше вскрывать просторы футбола. Спасибо Магомеду Адиеву за приглашение. Надеюсь, что путь получится интересным, познавательным и эффективным!», — сообщил Александр Веряскин.
Также новый тренер-аналитик «Крыльев» пообещал подписчикам, по возможности, публиковать в своем телеграм-канале анализ матчей и моменты, связанные с игрой команды, которые «заслуживают внимания», а также рассказывать про футбольную жизнь на Волге.
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