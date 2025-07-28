В самарских «Крыльях Советов» появился новый тренер-аналитик из ФК «Сочи»

По словам специалиста, в ФК «Сочи» он начинал в селекционной службе клуба, но затем перешел в аналитический отдел. Веряскин также вспомнил все яркие моменты, связанные с работой в Сочи. А затем сообщил, что теперь будет трудится в «Крыльях Советов», куда его пригласил главный тренер самарцев.