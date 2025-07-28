В Мяделе спасатели помогли ребенку освободить ногу, застрявшую в металлической конструкции

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мяделе девочке понадобилась помощь спасателей — ее нога застряла между металлическими элементами на лестнице в административном здании. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси.
Мама 4-летней девочки в 18.03 позвонила в службу спасения и сообщила, что правая нога ребенка застряла между металлическими элементами ограждения лестничной клетки административного здания. Работники МЧС оперативно прибыли на место.
С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили ногу малышки. Медицинская помощь девочке не понадобилась. -0-