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В Мяделе спасатели помогли ребенку освободить ногу, застрявшую в металлической конструкции

Мама 4-летней девочки в 18.03 позвонила в службу спасения и сообщила, что правая нога ребенка застряла между металлическими элементами ограждения лестничной клетки административного здания. Работники МЧС оперативно прибыли на место.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мяделе девочке понадобилась помощь спасателей — ее нога застряла между металлическими элементами на лестнице в административном здании. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси.

Мама 4-летней девочки в 18.03 позвонила в службу спасения и сообщила, что правая нога ребенка застряла между металлическими элементами ограждения лестничной клетки административного здания. Работники МЧС оперативно прибыли на место.

С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили ногу малышки. Медицинская помощь девочке не понадобилась. -0-