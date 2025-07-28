Форум финалистов конкурса молодых международников в Москве объединил участников из 10 стран

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участников из 10 стран объединил Форум финалистов конкурса молодых международников СНГ имени А. А. Громыко в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС).
Форум проходил с 22 по 25 июля. В этом году организаторы получили 230 заявок с научными статьями из 10 стран СНГ. По итогам конкурсного заочного этапа международное экспертное жюри отобрало 50 участников. Финалисты были распределены по международным исследовательским группам, которые в течение месяца готовили аналитические доклады по заданным темам.
Победителями признаны две международные аналитические группы. В состав первой группы вошли Ян Коба и Демид Орда из Минска, студенты бакалавриата факультета международных отношений Белорусского государственного университета. Финалисты представили доклад, посвященный методологии исследования стран постсоветского пространства.
Вторая награжденная команда объединила молодых исследователей из Центральной Азии. Молодые исследователи представили доклад об энергетике центральноазиатского региона.
Специальные призы получили также авторы лучших научных статей. Поощрение жюри заслужили участники специальных номинаций: «Дипломатическое наследие А. А. Громыко», «Проблемы сохранения и искажения исторической памяти», «Симпатии жюри» и «Дебютная номинации».
Конкурс молодых международников СНГ имени А. А. Громыко — флагманский проект Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, реализуемый с 2018 года. За это время он объединил около 3 тыс. молодых специалистов из стран СНГ. Проект реализуется при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. -0-