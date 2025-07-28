Форум финалистов конкурса молодых международников в Москве объединил участников из 10 стран

Форум проходил с 22 по 25 июля. В этом году организаторы получили 230 заявок с научными статьями из 10 стран СНГ. По итогам конкурсного заочного этапа международное экспертное жюри отобрало 50 участников. Финалисты были распределены по международным исследовательским группам, которые в течение месяца готовили аналитические доклады по заданным темам.