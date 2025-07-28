«Аэрофлот» отменил еще 12 пар рейсов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. «Аэрофлот» отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар — на 29 июля из-за хакерских атак, сообщила авиакомпания в Telegram-канале.
«Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы за 28 июля: SU1832/1833 Москва — Минск — Москва, SU1604/1605 Москва — Самара — Москва, SU1844/1845 Москва — Минск — Москва, SU1260/1261 Москва — Уфа — Москва, SU1198/1199 Москва — Казань — Москва», — говорится в заявлении.
На 29 июля отменены рейсы в Уфу, Алматы, Минск, Челябинск, Новосибирск, Ереван и Екатеринбург.
Отмена рейсов «Аэрофлота».
Авиакомпания сообщила об отмене 54 парных рейса из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака.
Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить биле.
Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с «Аэрофлотом» пересаживают часть людей на рейсы компаний «Россия» и «Победа».
О сбое в работе информационных систем авиаперевозчик сообщил в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов.