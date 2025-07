Кто претендует на роль наследника: Топ-5 молодых артистов, которые работали с Оззи Осборном

Жак Бермен Уэбстер II наверняка сталкивался с травлей в Техасе. Не только из-за расизма, ведь с таким именем в южных штатах США можно «получить» и от своих. Поэтому для рэпа он взял простой и незатейливый псевдоним «Трэвис Скотт». Рэпер появился на песне Оззи Take What You Want вместе с Post Malone, и это была первая совместная работа Оззи и Остина. А вот с Жаком Берменом Уэбстером II у Князя Тьмы как-то не сложилось. Более того — в 2021 году на фестивале Astroworld, который Трэвис Скотт ежегодно проводил в Техасе, случилась давка, унёсшая жизни 10 человек. За два года до этого на том же фестивале случилась давка, где пострадали 3 человека. А в 2017 году фанат Трэвиса Скотта сломал позвоночник на концерте. Если честно, выглядит зловеще.