Кто претендует на роль наследника: Топ-5 молодых артистов, которые работали с Оззи Осборном

Доминик Харрисон выступает под сценическим псевдонимом Yungblud. Он играет поп-панк, при этом активно использует как традиционную рок-н-ролльную эстетику, так и стиль «эмо 2007». Он тоже британец, и это важно. В детстве Харрисона никто не понимал, потому что в те годы в Британии не лечили СДВГ у детей. Зато за СДВГ-проделки его несколько раз выгоняли из школы. При жизни Оззи Осборна они много общались, причём как с самим Князем Тьмы, так и с его женой Шэрон. В единственной совместной работе Оззи даже не поёт, а играет себя самого в клипе на песню The Funeral. Сначала он сидит в зале и спрашивает, почему никого нет, ведь это «долбанные похороны». А в конце клипа Yungblud попадает под машину, которую ведёт Шэрон Осборн. Оззи спрашивает у неё, что это было, та отвечает, что это «всего лишь какой-то долбанный позёр». Князь Тьмы предлагает переехать его ещё раз.