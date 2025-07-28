Участникам СВО из Башкирии помогают найти работу

На оперативном совещании в ЦУРе Башкирии вице-премьер Руслан Хабибов рассказал о комплексной поддержке участников СВО и их близких. По его словам, в регионе сейчас действует 54 меры социальной помощи, охватывающие различные сферы жизни.
Особое внимание уделяют трудоустройству вернувшихся с фронта. По данным властей, 565 участников СВО обратились в центры занятости, из них 278 уже нашли работу. Еще 197 человек получили образовательные сертификаты, причём 87% прошедших обучение успешно трудоустроились.
Для социальной адаптации военнослужащим предоставляют бесплатные билеты на культурные мероприятия. Более 1900 человек получили социальные услуги на дому, а 101 семье организовали временный присмотр за детьми.
Психологическую помощь в центрах «Семья» получили более 8,5 тысячи человек, а юридические консультации оказаны более 3,5 тысячам. Около семи тысяч участников СВО и их родственников воспользовались санаторным лечением, а более тысячи семей получили сертификаты на газификацию домов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.