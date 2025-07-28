Участникам СВО из Башкирии помогают найти работу

Психологическую помощь в центрах «Семья» получили более 8,5 тысячи человек, а юридические консультации оказаны более 3,5 тысячам. Около семи тысяч участников СВО и их родственников воспользовались санаторным лечением, а более тысячи семей получили сертификаты на газификацию домов.