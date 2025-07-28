Забитые до отказа пляжи в Сочи превратились в «селедочные банки» из-за адской жары

Пляжи в Сочи забиты до отказа, как во времена Советского союза, когда гражданам некуда было больше поехать на отдых. Об этом пишет sochi1.ru.
Издание отмечает, что на курорте лишь 113 муниципальных пляжей из 180. Вход на остальные ограничен. При этом в центре города пляжи маленькие, тесные и заставлены платными шезлонгами на две трети.
Чтобы зайти в море, людям приходится стоять в три ряда у берега. Шум моря перекрывает людской гул.
Лежаки на пляже стоят от 1000 рублей в дневные часы, что для многих является непозволительной роскошью. В Сочи цены на пляжный инвентарь подняли на 10%.
В администрации города-курорта отметили, что число отдыхающих достигло 185 тысяч единовременно. Это рекордная нагрузка на инфраструктуру Сочи.
В пресс-службе сочинской мэрии связали рост с жаркой погодой, привлекающей россиян к морю.
Синоптики прогнозируют рост адского пекла. В дневные и вечерние часы 29 и 30 июля 2025 года в Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +36…+38 °С. Туристам рекомендуют не находиться долго на открытом солнце и не перебирать с алкоголем.
Ранее отдыхающие в Сочи пожаловались, что столкнулись с новым побором. На одном из пляжей туристам при большом наплыве людей предлагают арендовать тень под навесом за отдельную плату. Чтобы укрыться от солнца, надо выложить 1,5 тысячи рублей.