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Стала известна личность мужчины, из-за которого мог произойти взрыв в Саратове

Стала известна личность мужчины, из-за которого мог произойти взрыв газа в многоэтажном доме в Саратове. Как сообщает SHOT, незадолго до трагедии он расстался с женой.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Life.ru

По данным следствия, 39-летний Юрий жил в квартире № 187, которую позже назвали эпицентром взрыва. Тело мужчины нашли под завалами, его квартира оказалась полностью разрушена. По имеющейся информации, Юрий ранее делился мрачными мыслями и часто пил из-за ссор с супругой.

Напомним, что в многоквартирном доме в Саратове произошёл взрыв газа. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе один ребёнок. По меньшей мере пострадали 15 человек. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были опрошены свыше ста очевидцев и свидетелей. Родственникам жертв предусмотрены компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей. На фоне произошедшего в Государственной думе прозвучали предложения о запрете возведения жилых зданий с газоснабжением.