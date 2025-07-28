Стала известна личность мужчины, из-за которого мог произойти взрыв в Саратове

Напомним, что в многоквартирном доме в Саратове произошёл взрыв газа. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе один ребёнок. По меньшей мере пострадали 15 человек. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были опрошены свыше ста очевидцев и свидетелей. Родственникам жертв предусмотрены компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей. На фоне произошедшего в Государственной думе прозвучали предложения о запрете возведения жилых зданий с газоснабжением.