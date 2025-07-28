В еде на железнодорожном вокзале в Ростове обнаружили кишечную палочку

На Главном железнодорожном вокзале в Ростове была обнаружена кишечная палочка. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.
Известно, что еду с бактерией, опасной для здоровья человека, подавали в бизнес-зале железнодорожного вокзала.
На фирму было подано исковое заявление от транспортного прокурора. И компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей.
Ранее на этом же вокзале во время проверки точек общепита выяснилось, что людей кормили продуктами без маркировки и четко указанных сроков хранения.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В магазине торговой сети в Ростовской области обнаружили фальсификат.
Некачественное сливочное масло продавали в торговой сети в Ростовской области (подробнее).