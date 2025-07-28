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В еде на железнодорожном вокзале в Ростове обнаружили кишечную палочку

На 150 тысяч оштрафовали фирму, отвечающую за питание на вокзале в Ростове.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

На Главном железнодорожном вокзале в Ростове была обнаружена кишечная палочка. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Известно, что еду с бактерией, опасной для здоровья человека, подавали в бизнес-зале железнодорожного вокзала.

На фирму было подано исковое заявление от транспортного прокурора. И компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Ранее на этом же вокзале во время проверки точек общепита выяснилось, что людей кормили продуктами без маркировки и четко указанных сроков хранения.

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