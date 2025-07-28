В Минтруда разъяснили, как работает упрощенный механизм назначения пенсии по возрасту

«Раньше оформлять пенсию нужно было в своей день рождения в органе по труду, занятости и социальной защите: женщинам — в 58 лет, мужчинам — в 63 года, то есть в момент наступления общеустановленного пенсионного возраста. С этого года заявление можно подавать за месяц до дня рождения или в течение месяца после. Упрощенный порядок назначения пенсий касается только выплат по возрасту. Данный порядок не касается пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца. За выплатой по инвалидности следует обращаться в течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности, а за пенсией по случаю потери кормильца — в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца», — пояснили в ведомстве.