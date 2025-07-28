Свадьба в День города. В Бресте чествовали пары, заключившие брак 28 июля

Брест 28 июля отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В День города положили начало новой традиции — чествовать семьи, которые именно в эту дату зарегистрировали свой брак. Сегодня на церемонию пригласили две супружеские пары, которые прожили вместе 35 лет. В народе такую свадьбу называют коралловой. Среди гостей торжества оказались и корреспонденты БЕЛТА.
По поверью, дождь на свадьбу предвещает счастье и благополучие в браке. А уж сегодня в Бресте льет как из ведра. Юбиляры, хоть и рады такой примете, но прекрасно знают, что семейное долголетие зависит отнюдь не от настроения погоды.
Валерий и Екатерина Гизмонт жили в одном общежитии. Она работала кассиром, а он трудился электромонтером. «Ходили на дискотеки, начали дружить. Так вот и дошло до свадьбы», — с улыбкой рассказала Екатерина. До свадьбы молодые люди встречались три года. «Красавица. Конечно, понравилась мне. Мы жили рядом, кто какой человек можно было быстро рассмотреть», — заметил брестчанин. Его жена не осталась в долгу, перечислив достоинства избранника. «Красавец, он кучерявый был, тоже мне понравился. Сразу было видно, что хозяйственный», — добавила женщина.
Звонок из ЗАГСа с предложением отметить коралловую свадьбу в торжественной обстановке для пары стал неожиданностью. «Мы согласились. Это все, конечно, волнительно. Правда, 35 лет назад я больше переживала», — не скрывала эмоций Екатерина Гизмонт. За эти годы на пути юбиляров было множество и преград, и радостных моментов, которые они пережили руку об руку. «Хорошая жизнь. Мы друг друга понимаем, помогаем, не ссоримся. Дружно живем», — подчеркнул Валерий.
Чета Гизмонт вырастила двоих детей, есть трое внуков. «Хотим состариться вместе. Следующая цель — дожить до золотой свадьбы. Какой секрет семейного долголетия? Надо уступать друг другу, соглашаться, где-то промолчать — и все получается», — заверила Екатерина. Муж полностью согласился со словами жены.
Супруги любят вместе проводить время на даче. Екатерина с удовольствием занимается огородничеством. Валерий своими руками построил домик, теперь достраивает баню. В общем, забот хватает.
Владимир и Ирина Супрунюк жили в одном общежитии, там же и познакомились. «Была общая компания. Ко мне в гости зашли знакомые, среди них был и Владимир. В первый день, вроде, ничего. После еще нескольких таких походов в общежитие мы как-то и начали встречаться», — вспомнила Ирина.
Владимир честно признался, что ему трудно сказать, когда именно приглянулась девушка. Привлекла она его своей красотой и добротой. «До свадьбы мы год встречались. Отличная жизнь за эти 35 лет. У нас двое детей, двое внуков», — начал Владимир. «Мы считаем, что всего достигли в своей жизни, а теперь главное — здоровье», — продолжила жена.
Супруги с 35-летним стажем поделились, что для успешной семейной жизни нужно несколько слагаемых: любовь, поддержка, взаимопонимание и терпение. «Когда нас сюда пригласили, дети сказали, что надо идти. Мы прислушались к их совету. Волнительно. Я не думала, что так все торжественно будет. 28 июля 1990 года мы расписывались во Дворце профсоюзов. Тогда было очень много свадеб и мало мест», — отметила Ирина Супрунюк.
Поддержать родителей в такой момент пришел их сын Вадим вместе с супругой и двумя дочерьми. «Наши планы на сегодняшний день немножко сдвинулись, чтобы поддержать маму с папой, быть рядом с ними. Я считаю, что для них было важно наше присутствие. Сегодня устроим небольшое семейное торжество, отметим 35-летие их семейной жизни за столом, — поделился Вадим Супрунюк. — На мой взгляд, у родителей хорошая, крепкая семья. Глядя на папу, можно сказать, что он заботливый муж и отец. Я всегда старался быть похожим на него. Мама — добрая, нежная, отзывчивая женщина. Меня это очень радует. Горжусь своими родителями. Желаю им еще столько же прожить вместе, без проблем, чтобы они были здоровы и счастливы».
Церемонии чествования семейных юбиляров немного отличаются от классической регистрации брака. Сегодняшняя запомнится еще и тем, что почетным гостем на свадьбе стал председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Он поздравил пары и вручил им памятные подарки. Амулетом на счастье и удачу будет пуговица брестского фонарщика.
«Очень много пар скрепляют свой союз именно 28 июля. Хорошая традиция, когда в день рождения города рождаются новые семьи. Таким образом брестчане подчеркивают для себя значимость праздника. Глядя на этих людей, понимаешь смысл жизни. Все мы живем ради детей, улыбок родных и близких, с которыми разделяем моменты радости, а в совокупности получается долгая и счастливая жизнь», — считает Сергей Лободинский. Он надеется, что новая традиция станет хорошим примером для других людей. «Надо любить и уважать друг друга. Наверное, это основа не только человеческой сути, но и семьи», — подчеркнул председатель горисполкома.
Во время торжества в самом красивом зале ЗАГСа — зеркальном — пары вновь скрепили подписями свои союзы. Ну и какая свадьба без танца молодоженов? Не сговариваясь, главы семей выбрали для него песню композитора Игоря Крутого «Я люблю тебя до слез».
«Мы поднимали архивы в поисках пар, которые заключили брак именно в День города — 28 июля. Юбиляры на идею отреагировали положительно. Интересовались, когда возникла традиция. Я им рассказала, что с этого года. Мы будем ее поддерживать: искать и чествовать юбиляров, которые создали семьи 28 июля», — отметила начальник отдела ЗАГСа Брестского горисполкома Елена Выржемковская.
Многие жители областного центра с удовольствием организовывают такие регистрации. Как правило, серебряные свадьбы устраивают сами супруги, отмечают в кругу родных и друзей. Торжественные церемонии празднования коралловых, золотых и других драгоценных свадеб чаще всего берут на себя дети, готовя родителям сюрприз.
Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,
Фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ,
БЕЛТА. -0-