Свадьба в День города. В Бресте чествовали пары, заключившие брак 28 июля

Поддержать родителей в такой момент пришел их сын Вадим вместе с супругой и двумя дочерьми. «Наши планы на сегодняшний день немножко сдвинулись, чтобы поддержать маму с папой, быть рядом с ними. Я считаю, что для них было важно наше присутствие. Сегодня устроим небольшое семейное торжество, отметим 35-летие их семейной жизни за столом, — поделился Вадим Супрунюк. — На мой взгляд, у родителей хорошая, крепкая семья. Глядя на папу, можно сказать, что он заботливый муж и отец. Я всегда старался быть похожим на него. Мама — добрая, нежная, отзывчивая женщина. Меня это очень радует. Горжусь своими родителями. Желаю им еще столько же прожить вместе, без проблем, чтобы они были здоровы и счастливы».