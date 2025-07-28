Россиянам напомнили о крупных штрафах за заброшенные загородные участки

Штраф до 50 тысяч рублей грозит россиянам с 1 сентября текущего года за заброшенные загородные участки. Об этом сообщает телеканала RT со ссылкой на одного из депутатов Госдумы.
По словам парламентария, признание территорией таковой будет проходить в несколько этапов. На первом, пояснил он, собственнику будет выписано предупреждение. Если через шесть месяцев ситуация не изменится, то ему назначат штраф от 20 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, Росреестр может направить в уполномоченный орган информацию, на основании которой земельный участок могут изъять — такая мера возможна, если владелец земли не привел территорию в порядок.
Если суд принимает решение об изъятии территории, то она будет выставлена на публичные торги. Бывший собственник сможет участвовать в них на общих основаниях, но никаких привилегий иметь не будет, добавил депутат.
Ранее российских дачников предупредили, что штраф может грозить за вырубку деревьев и на собственном земельном участке.
Например, без согласования категорически запрещено удалять деревья ценных пород и внесенных в Красную книгу — ясени, дубы, клены, вишни, лиственницы.