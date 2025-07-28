«Разыграл спектакль»: в чем смысл жесткого ультиматума Трампа Путину по окончанию СВО

Трамп сократил срок урегулирования на Украине, чтобы надавить на Россию, заявил Ярошенко.
Президент США Дональд Трамп резко сократил срок, в течение которого Россия должна согласовать условия урегулирования конфликта на Украине с 50 дней, чтобы надавить на Россию. Об этом сообщил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко URA.RU.
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«Он готовит, он готовит мнение общественное на Западе, в США, в Европе, среди элит, среди обывателей к продолжению агрессии против России, к эскалации конфликта. Сегодня он продолжает свою политику в рамках американских национальных интересов. Трамп разыграл такой спектакль», — сообщил Ярошенко в разговоре с корреспондентом URA.RU. По его словам, Трампу нужно, чтобы Россия тратила больше техники, денег, больше людей отправляли в зону проведения СВО.
Аналитик также отметил, что заявления Трампа о готовности быстро завершить конфликт были направлены на дезориентацию российской стороны и срыв наступления летом. По его словам, в ходе заявленной политики США заинтересованы в затягивании противостояния, чтобы ослабить Россию ресурсно.
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Кроме того, Ярошенко подчеркнул, что ужесточение риторики Трампа совпадает с задачей консолидировать западных союзников вокруг антироссийской повестки, а также увеличить расходы европейских стран на оборону и закупку американского вооружения.
Эксперт напомнил, что аналогичные идеи Трамп высказывал еще во время своего первого президентского срока, настаивая на необходимости заставить европейских партнеров платить больше за безопасность. «Теперь он хочет, чтобы они платили три с половиной, а то и пять процентов от ВВП на НАТО Схема шикарная, никто от нее отказываться не будет», — сообщил Ярошенко.
Ранее Трамп звявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести «очень жесткие пошлины», если в течение 50 дней не удастся достичь сделки по Украине. Позже глава США передумал и сократил срок до 10−12 ближайших дней. Заявление Трампа и подробности о санкциях — в материале URA.RU.