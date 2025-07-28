«Разыграл спектакль»: в чем смысл жесткого ультиматума Трампа Путину по окончанию СВО

Эксперт напомнил, что аналогичные идеи Трамп высказывал еще во время своего первого президентского срока, настаивая на необходимости заставить европейских партнеров платить больше за безопасность. «Теперь он хочет, чтобы они платили три с половиной, а то и пять процентов от ВВП на НАТО Схема шикарная, никто от нее отказываться не будет», — сообщил Ярошенко.