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Губернатор Калужской области рассказал, как в его дом залетела летучая мышь

Владислав Шапша упомянул истории жительницы Калуги, в квартире которой также оказалась летучая мышь.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился в своем Telegram-канале историей о встрече с летучей мышью.

Он рассказал, что сегодня региональные СМИ сообщали о похожем инциденте: в квартиру жительницы Калуги залетело животное из отряда рукокрылых и спряталось под батареей. Женщина обратилась в МЧС, после чего спасатели передали мышь в центр реабилитации диких животных «Феникс».

По словам главы региона, накануне он сам оказался в подобной ситуации.

«Ко мне в окно залетела нежданная гостья и повисла на шторах. Спасателей вызывать не стал — аккуратно поймал зверушку полотенцем и отпустил на свободу. В процессе ни одна летучая мышь не пострадала, ни один губернатор не был укушен», — написал Шапша.

Ранее ученые из Китая выявили коронавирус летучей мыши, который способен инфицировать людей таким же путем как COVID-19.