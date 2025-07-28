Губернатор Калужской области рассказал, как в его дом залетела летучая мышь

«Ко мне в окно залетела нежданная гостья и повисла на шторах. Спасателей вызывать не стал — аккуратно поймал зверушку полотенцем и отпустил на свободу. В процессе ни одна летучая мышь не пострадала, ни один губернатор не был укушен», — написал Шапша.