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29 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

29 июля 2025 года в мире отмечают Международный день тигра и День губной помады, а православные верующие чтят память священномученика Афиногена и его учеников. Узнайте больше об этих датах и их значении.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

29 июля 2025 года в мире отмечают Международный день тигра и День губной помады, а православные верующие чтят память священномученика Афиногена и его учеников. Узнайте больше об этих датах и их значении.

Международный день тигра.

Дата: 29 июля.

История праздника:

Международный день тигра был учрежден в 2010 году на «Тигрином саммите» в Санкт-Петербурге. Инициаторами выступили 13 стран, где еще сохранились популяции этих хищников. Главная цель — привлечь внимание к проблеме исчезновения тигров и способствовать их защите.

Проблемы сохранения вида:

Численность тигров в дикой природе сократилась в 25 раз за последние 100 лет. В мире осталось не более 5 000 особей. Основные угрозы: браконьерство, уничтожение естественной среды обитания.

Успехи в сохранении популяции:

В России обитает 95% мировой популяции амурского тигра (около 750 особей).В Индии численность тигров выросла до 2 600−3 350 особей. В Непале зафиксирован рост с 121 до 235 тигров.

Как отмечают:

Просветительские акции;Экскурсии в зоопарках;Благотворительные мероприятия;Документальные фильмы о жизни тигров.

Международный день губной помады.

Дата: 29 июля.

История косметического продукта:

Первые аналоги помады использовались в Месопотамии 5 000 лет назад. В Древнем Египте помаду делали из пчелиного воска и красного пигмента. В Средние века католическая церковь запрещала красить губы.

Эволюция помады:

1883 год — первая помада в форме карандаша представлена на выставке в Амстердаме.1915 год — GUERLAIN выпускает помаду в металлическом тюбике.1920 год — Елена Рубинштейн создает доступную помаду Valaz Lip-Listre.1930-е — появляется первая стойкая к поцелуям помада.

Интересные факты:

Красная помада повышает уверенность в себе. В СССР помада была дефицитным товаром. Современные помады содержат ухаживающие компоненты.

Церковные праздники 29 июля.

День памяти священномученика Афиногена и его учеников.

История:

Святой Афиноген был епископом в Севастии (III век). Во время гонений на христиан он и 10 его учеников отказались поклоняться языческим богам и были казнены.

Традиции:

Молитвы о стойкости в вере;Посещение храмов;Чтение жития святого.

Празднование Чирской (Псковской) иконы Божией Матери.

Чудотворная икона:

Прославилась в 1420 году, остановив эпидемию в Пскове. Находится в Свято-Троицком соборе Пскова. Верующие молятся перед ней об исцелении и защите от бед.

Народные приметы и традиции 29 июля.

Что нельзя делать:

Ходить в лес — считалось, что там бродят духи.

Рубить деревья или охотиться — к неудачам.

Ссориться и злиться — привлекает неприятности.

Приметы о погоде:

Дождь 29 июля — к сырой погоде на неделю.

Желтые облака на закате — к утреннему дождю.

Густой туман — к грибной осени.

Известные люди, родившиеся 29 июля.

Актеры: Джош Рэднор, Стивен Дорфф, Сергей Горобченко.

Режиссеры: Павел Кадочников.

Музыканты: Дилип Рао.

Заключение.

29 июля — день, объединяющий экологические, культурные и духовные события. От защиты редких животных до воспоминаний о христианских мучениках — каждая из этих дат напоминает нам о важности сохранения природы, истории и веры. Проведите этот день осознанно, уделяя внимание тем аспектам, которые вам ближе.