29 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

29 июля 2025 года в мире отмечают Международный день тигра и День губной помады, а православные верующие чтят память священномученика Афиногена и его учеников. Узнайте больше об этих датах и их значении.
Международный день тигра.
Дата: 29 июля.
История праздника:
Международный день тигра был учрежден в 2010 году на «Тигрином саммите» в Санкт-Петербурге. Инициаторами выступили 13 стран, где еще сохранились популяции этих хищников. Главная цель — привлечь внимание к проблеме исчезновения тигров и способствовать их защите.
Проблемы сохранения вида:
Численность тигров в дикой природе сократилась в 25 раз за последние 100 лет. В мире осталось не более 5 000 особей. Основные угрозы: браконьерство, уничтожение естественной среды обитания.
Успехи в сохранении популяции:
В России обитает 95% мировой популяции амурского тигра (около 750 особей).В Индии численность тигров выросла до 2 600−3 350 особей. В Непале зафиксирован рост с 121 до 235 тигров.
Как отмечают:
Просветительские акции;Экскурсии в зоопарках;Благотворительные мероприятия;Документальные фильмы о жизни тигров.
Международный день губной помады.
Дата: 29 июля.
История косметического продукта:
Первые аналоги помады использовались в Месопотамии 5 000 лет назад. В Древнем Египте помаду делали из пчелиного воска и красного пигмента. В Средние века католическая церковь запрещала красить губы.
Эволюция помады:
1883 год — первая помада в форме карандаша представлена на выставке в Амстердаме.1915 год — GUERLAIN выпускает помаду в металлическом тюбике.1920 год — Елена Рубинштейн создает доступную помаду Valaz Lip-Listre.1930-е — появляется первая стойкая к поцелуям помада.
Интересные факты:
Красная помада повышает уверенность в себе. В СССР помада была дефицитным товаром. Современные помады содержат ухаживающие компоненты.
Церковные праздники 29 июля.
День памяти священномученика Афиногена и его учеников.
История:
Святой Афиноген был епископом в Севастии (III век). Во время гонений на христиан он и 10 его учеников отказались поклоняться языческим богам и были казнены.
Традиции:
Молитвы о стойкости в вере;Посещение храмов;Чтение жития святого.
Празднование Чирской (Псковской) иконы Божией Матери.
Чудотворная икона:
Прославилась в 1420 году, остановив эпидемию в Пскове. Находится в Свято-Троицком соборе Пскова. Верующие молятся перед ней об исцелении и защите от бед.
Народные приметы и традиции 29 июля.
Что нельзя делать:
Ходить в лес — считалось, что там бродят духи.
Рубить деревья или охотиться — к неудачам.
Ссориться и злиться — привлекает неприятности.
Приметы о погоде:
Дождь 29 июля — к сырой погоде на неделю.
Желтые облака на закате — к утреннему дождю.
Густой туман — к грибной осени.
Известные люди, родившиеся 29 июля.
Актеры: Джош Рэднор, Стивен Дорфф, Сергей Горобченко.
Режиссеры: Павел Кадочников.
Музыканты: Дилип Рао.
Заключение.
29 июля — день, объединяющий экологические, культурные и духовные события. От защиты редких животных до воспоминаний о христианских мучениках — каждая из этих дат напоминает нам о важности сохранения природы, истории и веры. Проведите этот день осознанно, уделяя внимание тем аспектам, которые вам ближе.