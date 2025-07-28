29 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

29 июля — день, объединяющий экологические, культурные и духовные события. От защиты редких животных до воспоминаний о христианских мучениках — каждая из этих дат напоминает нам о важности сохранения природы, истории и веры. Проведите этот день осознанно, уделяя внимание тем аспектам, которые вам ближе.