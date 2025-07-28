Симптомы клещевого риккетсиоза: врач объяснил, как распознать опасную болезнь

В России растет число случаев клещевого риккетсиоза. В 2025 году доля зараженных клещей составила 25%, превысив показатель боррелиоза (21%). Врач общей практики, эксперт в сфере здравоохранения Роман Фишкин отметил, что риккетсиоз может быть гораздо опаснее боррелиоза для здоровья. Об этом пишет телеканал 360.ru.
— В России чаще всего встречается сибирский клещевой тиф или североазиатский клещевой риккетсиоз. Он передается через укусы инфицированных насекомых, — пояснил Фишкин.
По словам специалиста, симптомы клещевого риккетсиоза проявляются через 3−7 дней после укуса клеща. У больного поднимается температура до 39−40 градусов, которая может держаться от 5 до 10 дней. К этому добавляются головная боль, слабость и озноб. На 3−5-й день появляется сыпь, сначала на конечностях, а затем по всему телу. В месте укуса может образоваться язва с темной коркой, а также увеличиваются лимфоузлы.
Для диагностики риккетсиоза проводят ПЦР-анализ, ИФА-анализ крови на антитела, а также выявляют ДНК риккетсий. Врач добавил, что в большинстве случаев болезнь лечат с помощью антибактериальной терапии.