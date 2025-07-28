Симптомы клещевого риккетсиоза: врач объяснил, как распознать опасную болезнь

По словам специалиста, симптомы клещевого риккетсиоза проявляются через 3−7 дней после укуса клеща. У больного поднимается температура до 39−40 градусов, которая может держаться от 5 до 10 дней. К этому добавляются головная боль, слабость и озноб. На 3−5-й день появляется сыпь, сначала на конечностях, а затем по всему телу. В месте укуса может образоваться язва с темной коркой, а также увеличиваются лимфоузлы.