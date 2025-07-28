Съедобный, но опасный груздь: где и когда искать грибы и как правильно есть

Несмотря на название, груздь не совсем черный, а серо-зеленого болотного цвета. Его шляпка диметром 7−20 см, плоска и вдавленная в центре. Ножка 3−8 см в высоту, диаметром 1,5−3 см, к низу суженная, гладкая. Мякоть плотная, ломкая, белая, на разрезе приобретающая серый цвет. Млечный сок обильный, белого цвета, с очень едким запахом. В России его можно найти в Центральной части — от Архангельской до Саратовской области, а также на Урале и Дальнем Востоке, в Алтайском крае, в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.