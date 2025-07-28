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В Казахстане спасатели нашли фрагменты пропавшего военного вертолета ЕС-145

Фрагменты найдены в районе Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Казахстанские спасатели обнаружили фрагменты военного вертолета Eurocopter EC-145 в районе Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

«В ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты вертолета. Ведется их идентификация», — уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны Казахстана информировало, что 25 июля в ходе планового перелета с радаров исчез вертолет EC-145 Сил воздушной обороны. На его борту находились три члена экипажа.

Поисковая операция продолжается в круглосуточном режиме. В ней участвуют военнослужащие, а также сотрудники МЧС и МВД.

Ранее стало известно о жесткой посадке на воду вертолета Robinson на Алтае.