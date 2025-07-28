В Казахстане спасатели нашли фрагменты пропавшего военного вертолета ЕС-145

Казахстанские спасатели обнаружили фрагменты военного вертолета Eurocopter EC-145 в районе Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
«В ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты вертолета. Ведется их идентификация», — уточнили в ведомстве.
Ранее Минобороны Казахстана информировало, что 25 июля в ходе планового перелета с радаров исчез вертолет EC-145 Сил воздушной обороны. На его борту находились три члена экипажа.
Ранее стало известно о жесткой посадке на воду вертолета Robinson на Алтае.