Умерла весившая почти 500 кг участница шоу Малахова

Американка стала печально известна после трагического случая в 2008 году, когда погиб ее племянник. Тогда Розалес взяла на себя вину, утверждая, что случайно придавила ребенка, однако позже выяснилось, что мальчик стал жертвой жестокого обращения со стороны своей матери — сестры Майры. Именно эта трагедия стала переломным моментом, заставившим женщину кардинально изменить свою жизнь.