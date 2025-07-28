Умерла весившая почти 500 кг участница шоу Малахова

Американка Майра Розалес, известная как одна из самых тяжелых женщин в мире, умерла в 43 года. Новость об этом репостнул в своем телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов — когда-то Розалес участвовала в его программе.
Как оказалось, Розалес скончалась еще в феврале 2024 года. Ее смерть осталась практически незамеченной, хотя всего несколькими годами ранее история ее невероятного похудения с 470 до 92 килограммов активно обсуждалась в СМИ.
Американка стала печально известна после трагического случая в 2008 году, когда погиб ее племянник. Тогда Розалес взяла на себя вину, утверждая, что случайно придавила ребенка, однако позже выяснилось, что мальчик стал жертвой жестокого обращения со стороны своей матери — сестры Майры. Именно эта трагедия стала переломным моментом, заставившим женщину кардинально изменить свою жизнь.
Процесс похудения Розалес занял более двух лет и включал 11 операций, в том числе резекцию желудка и удаление избытков кожи. Ее случай стал одним из самых показательных в медицинской практике — для транспортировки в больницу требовался кран, так как через двери она не проходила.
Несмотря на впечатляющие результаты (потеря 378 кг), последствия многолетнего лишнего веса оказались необратимыми. Причина смерти не уточняется, но известно, что Розалес долгое время боролась с осложнениями.