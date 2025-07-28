Диетолог Прусаков назвал подходящие для перекуса на пляже продукты

Что касается напитков, то диетолог считает, что лучшим выбором для пляжа является чистая питьевая вода без газа. Он посоветовал взять с собой несколько бутылок воды, положить их в термосумку с льдом и добавить дольку лимона или несколько листиков мяты для вкуса. По его словам, такая вода лучше всего утоляет жажду и предотвращает обезвоживание.