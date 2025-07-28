Диетолог Прусаков назвал подходящие для перекуса на пляже продукты

Отдыхающие на пляжах люди зачастую берут с собой продукты, чтобы перекусить. Однако не все знают, что существуют продукты, которые могут принести вред при поедании в жаркую погоду, и наоборот. Об этом рассказал врач-диетолог Виктор Прусаков.
Основная проблема с едой на пляже заключается в высокой температуре воздуха и отсутствии холодильников. Виктор Прусаков отметил, что в таких условиях даже самые свежие продукты быстро начинают размножать бактерии.
В связи с этим угрозу на пляже могут нести мясные продукты и колбасные изделия, поскольку содержат много белка и влаги, способствующих размножению бактерий, молочные продукты, салаты, заправленные майонезом и соусами, нарезанные фрукты и ягоды, кондитерские изделия с кремом, а также блюда, содержащие яйца и сладкие газированные, алкогольные напитки и свежевыжатые соки, которые без надлежащего охлаждения быстро бродят и скисают.
— Для пляжного перекуса отлично подойдут сухофрукты, орехи, цельнозерновые хлебцы, галетное печенье, — рекомендует Виктор Прусаков. — Эти продукты не требуют охлаждения и хорошо утоляют голод. Можно взять с собой несколько целых фруктов — яблоки, груши, нектарины. Их следует помыть дома, обсушить и упаковать в чистый контейнер, — приводят слова эксперта в материале Ura.ru.
Для тех, кто не может обойтись без более основательной еды, диетолог рекомендует использовать специальные термосумки с аккумуляторами холода. Он отметил, что современные термосумки способны поддерживать низкую температуру в течение 4−6 часов, что позволяет взять с собой более разнообразные продукты. Однако он подчеркнул, что чем реже открывается термосумка, тем дольше сохраняется холод.
Что касается напитков, то диетолог считает, что лучшим выбором для пляжа является чистая питьевая вода без газа. Он посоветовал взять с собой несколько бутылок воды, положить их в термосумку с льдом и добавить дольку лимона или несколько листиков мяты для вкуса. По его словам, такая вода лучше всего утоляет жажду и предотвращает обезвоживание.
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