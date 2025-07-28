Слуцкий призвал запретить аборты в России

СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл — РИА Новости. Проведение медицинской процедуры прерывания беременности следует запретит в России, исключением могут быть случаи, когда для этого есть медицинские показания, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«(Следует — ред.) запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение», — сказал Слуцкий в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме «Территория смыслов».
По мнению лидера СРЗП Сергея Миронова, запрещать проводить аборты в стране нельзя. Парламентарий добавил, что следует сделать так, чтобы «женщина была уверена в завтрашнем дне».