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Слуцкий призвал запретить аборты в России

Слуцкий призвал запретить аборты, кроме тех, которые проводят по медпоказаниям.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл — РИА Новости. Проведение медицинской процедуры прерывания беременности следует запретит в России, исключением могут быть случаи, когда для этого есть медицинские показания, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«(Следует — ред.) запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение», — сказал Слуцкий в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме «Территория смыслов».

По мнению лидера СРЗП Сергея Миронова, запрещать проводить аборты в стране нельзя. Парламентарий добавил, что следует сделать так, чтобы «женщина была уверена в завтрашнем дне».

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