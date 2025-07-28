«Аэрофлот» отменил еще 12 пар рейсов на 28 и 29 июля

В ведомстве сообщили, что на 29 июля также были аннулированы следующие рейсы: SU1424/1425 по маршруту Москва — Уфа — Москва, SU1942/1943 Москва — Алматы — Москва, SU1834/1835 Москва — Минск — Москва, SU1092/1093 Москва — Челябинск — Москва, SU1306/1307 Москва — Новосибирск — Москва, SU1966/1967 Москва — Ереван — Москва, а также SU1436/1437 Москва — Екатеринбург — Москва. Ранее в «Аэрофлоте» сообщили о сбое в работе информационных систем авиаперевозчика, что может привести к временным перебоям в функционировании сервисов компании.