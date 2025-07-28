Россиянку обвинили в предательстве бойца Ахмата, участвовавшего в операции «Поток»

Российская общественница и блогер, глава фонда АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что лишенная гробовых выплат вдова участвовавшего в операции «Поток» бойца «Ахмата» Георгия Костырко предала мужа. Об этом она рассказала в Telegram-канале.
По словам общественницы, участник СВО пытался развестись с женой, однако решение о разводе вступило в силу уже после его смерти.
Кашеварова обвинила вдову военного в предательстве и назвала ее эскортницей.
По словам блогера, та якобы открыто изменяла мужу, выполнявшему боевые задачи, а также не стала помогать его семье с похоронами.
Женщина подала на получение гробовых и раздел имущества и уехала в Египет «с очередным любовником», добавила общественница.
Ранее Кашеварова рассказала о проблемах бойцов СВО и их жен из-за любовниц.