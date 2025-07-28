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В Молдове прекращаются любые адвокатские услуги: Массовая забастовка защитников продолжается

Опубликованы результаты голосования о проведении забастовки на конгрессе Союза адвокатов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Массовая забастовка продолжается — со вторника прекращаются любые адвокатские услуги в Молдове.

Так решил конгресс Союза адвокатов: за забастовку проголосовали 1430 человек, против — 24 голоса.

За жесткую забастовку без исключений — большинство, 827 человек, еще 591 — за мягкую забастовку с исключениями для ряда случаев.

Забастовка проводилась с 15 июля по 25 июля, до съезда Союза адвокатов. Камень преткновения — Закон об адвокатуре, который ПАС провел в парламенте без обсуждения с самими адвокатами. Закон направлен на подчинение властям адвокатуры, с чем не согласны защитники, уточняет t.me/mirgagauzia.

Напомним, что 15 июля адвокаты Молдовы начали беспрецедентную всеобщую забастовку, приостановив судебную деятельность и заявив, что оказание юридической помощи в период забастовки будет считаться дисциплинарным проступком. Движение отражает растущее напряжение между властями и судебной системой на фоне процесса вступления в ЕС.

Пока адвокаты Молдовы готовились к забастовке, власть ПАС готовилась к их задержанию. Председатель правозащитной организации «Фемида», адвокат Алина Палий прокомментировала ситуацию в социальных сетях.

Всё еще впереди.

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