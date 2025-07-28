В Молдове прекращаются любые адвокатские услуги: Массовая забастовка защитников продолжается

Забастовка проводилась с 15 июля по 25 июля, до съезда Союза адвокатов. Камень преткновения — Закон об адвокатуре, который ПАС провел в парламенте без обсуждения с самими адвокатами. Закон направлен на подчинение властям адвокатуры, с чем не согласны защитники, уточняет t.me/mirgagauzia.