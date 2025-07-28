Правительство РФ распорядилось закрыть ряд КПП на границе с Украиной с 1 августа

В соответствии с текстом распоряжения, под закрытие попадают автомобильные пункты пропуска Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки и Тишанка в Белгородской области, Белая Березка и Зерново в Брянской области, Донецк (Северный), Куйбышево, Можаевка и Титовка в Ростовской области, Новобелая в Воронежской области, а также Теткино в Курской области. Кроме того, прекращают работу железнодорожные КПП Гартмашевка (Воронежская область), Долбино и Разъезд Выстрел (Белгородская область), Локоть и Теткино (Курская область), Разъезд Карьер 122 км и Чертково (Ростовская область), говорится в документе.