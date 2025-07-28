В Госдуме рассказали, что с сентября изменится для хозяев заброшенных участков

Новые критерии для признания земельных участков заброшенными начнут действовать с сентября текущего года: они дадут возможность навести порядок в этой сфере, избежав давления на добросовестных собственников. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщил депутат Государственной думы Александр Якубовский.
По словам парламентария, утвержденная процедура будет действовать в несколько этапов. Он объяснил, что сперва владельцу территории выносится предупреждение, а если участок остается заброшенным на протяжении полугода, собственнику назначают штраф на сумму от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
— Изъятие участка возможно только по решению суда и лишь в случае, если участок так и не приведен в порядок, — передает слова Якубовского телеканал RT.
При этом в случае неправильного хранения удобрений на даче могут оштрафовать. Так, взыскание для физических лиц составляет от тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
Дачникам также рассказали, что за сжигание сухой травы, хвороста и других легковоспламеняющихся материалов на участках, расположенных рядом с лесами, при нарушении требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы.