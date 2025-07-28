Президент России Владимир Путин жестко ответил на провокации со стороны Германии, «ударив по зубам» Берлин. Об этом пишет китайская газета Sohu.
В статье говорится, что при канцлере Фридрихе Мерце ФРГ начала активнее критиковать Россию и фактически заняла позицию главного противника РФ, вытеснив Соединенные Штаты с этого места.
Германия стремилась ускорить поставки оружия в Киев и призывала Европу к введению новых санкций против России, однако эти попытки оказались неэффективными. В результате Москва ответила на поле боя на Украине, уничтожив несколько пусковых установок Patriot, которые Берлин намеревался передать Киеву. Это стало «болезненным ударом по зубам».
— Берлин оказался в большом проигрыше, — говорится в материале.
В свою очередь Путин рассказал, что его действительно беспокоит угроза начала третьей мировой войны, поскольку есть «очень много конфликтного потенциала». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в свою очередь заявил, что мировой военный конфликт уже начался.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угроза начала третьей мировой войны продолжает расти и международное сообщество должно сделать все возможное для ее предотвращения.
Военный эксперт, медиаконсультант Александр Зимовский выразил мнение, что Европейский союз может всерьез рассматривать перспективу начала военного конфликта с Россией уже в 2027 году, о чем ярко свидетельствует мобилизация ресурсов объединением.