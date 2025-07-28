Германия стремилась ускорить поставки оружия в Киев и призывала Европу к введению новых санкций против России, однако эти попытки оказались неэффективными. В результате Москва ответила на поле боя на Украине, уничтожив несколько пусковых установок Patriot, которые Берлин намеревался передать Киеву. Это стало «болезненным ударом по зубам».