Наводнения и ураганы: россиян предупредили о природных аномалиях предстоящей осенью

— Люди стали сталкиваться с наводнениями, крупными лесными пожарами, извержениями вулканов и землетрясениями. Вся природная мощь сейчас не сулит человеку ничего хорошего. А так как мы находимся в завершающей фазе цикла Чижевского (согласно которому, цикл солнечной активности длится 11 лет, а за это время количество различных катаклизмов, мятежей и войн увеличивается — прим. «ВМ»), частота новых бедствий может увеличиться, — предупредил он.