Умер итальянский композитор Чельсо Валли, писавший песни для Челентано

Итальянский композитор, дирижер и продюсер Чельсо Валли ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщил его коллега, певец и композитор Эрос Рамазотти.
— Чельсо, я буду скучать по тебе, маэстро, — передает слова артиста газета Il Messaggero.
Чельсо Валли появился на свет в 1950 году в Болонье. Он получил образование в консерватории Джованни Баттиста Мартини под руководством Этторе Баллотты, после чего начал активно писать музыку. Композитор дебютировал как автор песен в 1970-х годах. Он сотрудничал со многими певцами, включая Адриано Челентано, Matia Bazar и Андреа Бочелли. Кроме того, Валли написал музыку для фильмов «Кровные узы» и «Крестный отец — 3».
Музыканта уважали многие артисты, в том числе за его техническую строгость и способность сочетать классическую оркестровку и поп-эксперименты. Он несколько раз дирижировал оркестром фестиваля в Сан-Ремо, а в 2022 году выпустил свою первую сольную работу «Семь песен на фортепиано» — инструментальный сборник, который в очередной раз засвидетельствовал его сдержанную элегантность и постоянное творческое любопытство.