Умер итальянский композитор Чельсо Валли, писавший песни для Челентано

Музыканта уважали многие артисты, в том числе за его техническую строгость и способность сочетать классическую оркестровку и поп-эксперименты. Он несколько раз дирижировал оркестром фестиваля в Сан-Ремо, а в 2022 году выпустил свою первую сольную работу «Семь песен на фортепиано» — инструментальный сборник, который в очередной раз засвидетельствовал его сдержанную элегантность и постоянное творческое любопытство.