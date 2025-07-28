TWZ: появление у Су-35С РФ ракеты Р-77М является серьёзным вызовом для ВСУ

Обозреватель Томас Ньюдик подчеркнул, что Р-77М получила значительные усовершенствования по сравнению с базовой версией Р-77, включая улучшенную систему наведения и увеличенную дальность действия. По его мнению, это позволяет российской ракете конкурировать с современными аналогами, разрабатываемыми США и Китаем.