Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TWZ: появление у Су-35С РФ ракеты Р-77М является серьёзным вызовом для ВСУ

Усовершенствованная российская ракета Р-77М может конкурировать с аналогами из США и КНР, пишут эксперты.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Появление у российского истребителя Су-35С ракеты «воздух-воздух» Р-77М представляет собой «серьёзный вызов» для украинских Воздушных сил и других потенциальных противников. Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ).

В статье отмечается, что российские СМИ сообщили о начале применения ракеты, разработанной изначально для истребителей пятого поколения Су-57, на более ранних моделях, таких как Су-35С.

Обозреватель Томас Ньюдик подчеркнул, что Р-77М получила значительные усовершенствования по сравнению с базовой версией Р-77, включая улучшенную систему наведения и увеличенную дальность действия. По его мнению, это позволяет российской ракете конкурировать с современными аналогами, разрабатываемыми США и Китаем.

Ранее издание Military Watch Magazine писало, что боевые характеристики многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57 после доработки серьёзно улучшатся.