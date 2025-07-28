TWZ: появление у Су-35С РФ ракеты Р-77М является серьёзным вызовом для ВСУ

Появление у российского истребителя Су-35С ракеты «воздух-воздух» Р-77М представляет собой «серьёзный вызов» для украинских Воздушных сил и других потенциальных противников. Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ).
В статье отмечается, что российские СМИ сообщили о начале применения ракеты, разработанной изначально для истребителей пятого поколения Су-57, на более ранних моделях, таких как Су-35С.
Обозреватель Томас Ньюдик подчеркнул, что Р-77М получила значительные усовершенствования по сравнению с базовой версией Р-77, включая улучшенную систему наведения и увеличенную дальность действия. По его мнению, это позволяет российской ракете конкурировать с современными аналогами, разрабатываемыми США и Китаем.
Ранее издание Military Watch Magazine писало, что боевые характеристики многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57 после доработки серьёзно улучшатся.