В 2026 году в Ростовской области увеличат расходы на коммунальную и социальную сферу

Власти Ростовской области планируют увеличить расходы на коммунальное хозяйство и социальную сферу в 2026 году. Соответствующие поправки в бюджет обсудили на оперативном совещании регионального правительства под руководством Юрия Слюсаря. Сообщается на сайте областного правительства.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, власти намерены выполнить социальные обязательства перед жителями. Основной приоритет — поддержка военнослужащих и их семей, педагогов, медиков, пенсионеров и семей с детьми.
— Ситуация с бюджетом непростая, но мы сохраняем его социальную направленность. Дополнительные средства пойдут на образование, здравоохранение, ЖКХ и другие важные сферы, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
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