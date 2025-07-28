Юрист Аграновский: Вайкуле грозит уголовное дело за призыв дать Киеву оружие

Ранее URA.RU рассказывало, что на музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале во время общения с прессой Вайкуле выразила надежду на быстрое завершение военного конфликта. Когда один из журналистов предположил, что музыка способна приблизить мир, певица ответила: «Лучше дать оружие Украине».