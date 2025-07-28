Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Аграновский: Вайкуле грозит уголовное дело за призыв дать Киеву оружие

Латвийская певица Лайма Вайкуле после призывов «дать оружие Украине» может стать фигурантом уголовного дела в России. Об этом заявил юрист Дмитрий Аграновский.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность.

Латвийская певица Лайма Вайкуле после призывов «дать оружие Украине» может стать фигурантом уголовного дела в России. Об этом заявил юрист Дмитрий Аграновский.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛайма Вайкуле призвала дать оружие Украине вместо музыки: этот и другие скандалы артистки.

«Такие высказывания делают Лайму Вайкуле потенциальным фигурантом уголовного преследования. Окончательные решения должны принимать соответствующие органы», — подчеркнул Аграновский в беседе с изданием aif.ru.

Юрист добавил, что при возбуждении уголовного дела Вайкуле могут объявить в международный розыск. Также под арест может попасть имущество певицы на территории России.

Ранее URA.RU рассказывало, что на музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале во время общения с прессой Вайкуле выразила надежду на быстрое завершение военного конфликта. Когда один из журналистов предположил, что музыка способна приблизить мир, певица ответила: «Лучше дать оружие Украине».