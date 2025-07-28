Умер итальянский композитор Чельсо Валли, который писал песни для Челентано

Чельсо Валли родился 14 мая 1950 года в Болонье. В начале своей карьеры он выступал в качестве клавишника в нескольких группах, однако широкую известность получил благодаря работе продюсером и аранжировщиком. За свою жизнь Валли участвовал в создании саундтреков к фильмам, а также занимался музыкальным оформлением телепередач.