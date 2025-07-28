Как оспорить отказ в едином пособии: полная инструкция

Единые ежемесячные пособия в России могут получать беременные женщины и родителей детей до 17 лет. Инициатива предназначена для поддержки этих категорий людей при низком уровне дохода. Однако могут возникнуть ситуации, при которых могут отказать выплачивать эти пособия. Рассказываем, при каких условиях может поступить отказ, а также как его оспорить.