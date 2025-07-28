Как оспорить отказ в едином пособии: полная инструкция

Отказ в едином пособии можно оспорить несколькими способами.
Единые ежемесячные пособия в России могут получать беременные женщины и родителей детей до 17 лет. Инициатива предназначена для поддержки этих категорий людей при низком уровне дохода. Однако могут возникнуть ситуации, при которых могут отказать выплачивать эти пособия. Рассказываем, при каких условиях может поступить отказ, а также как его оспорить.
Что такое единое пособие и кому положено.
Особая система социальной поддержки семей заработала в России с начала 2023 года. Данная инициатива предназначена для поддержки беременных женщин и семей с низким уровнем дохода. Ежемесячные выплаты предоставляются родителям, если их уровень дохода не позволяет самостоятельно покрывать базовые нужды ребенка, сообщили в Социальном фонде РФ.
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Кто имеет право на выплату.
беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель беременности;один из родителей ребенка до 17 лет;усыновитель, опекун (попечитель) ребенка того же возраста.
При этом родители и дети должны иметь гражданство РФ и соответствовать следующим критериям:
среднедушевой доход семьи за предшествующий год не превышает регионального прожиточного минимума;минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 МРОТ за расчетный период;собственность семьи должна соответствовать определенным ограничениям.
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Что учитывают при назначении единого пособия.
При начислении единого пособия проверяют соответствия требованиям по нуждаемости. К ним относятся: среднесемейный доход за предшествующий год и характер доходов, количество и стоимость недвижимого имущества, транспортных средств. Также учитываются банковские вклады.
Размер пособия в 2025 году.
Размер предоставляемой поддержки определяется доходами и статусом получателя. Существуют три размера выплат: 50%, 75% и 100% от установленного в регионе прожиточного минимума.
Федеральные показатели:
Прожиточный минимум на душу населения — 17 733 ₽;Для трудоспособного населения — 19 329 ₽;Для детей — 17 201 ₽;МРОТ — 22 440 ₽
На ребенка до 17 лет:
50% — 8 601 ₽;75% — 12 901 ₽;100% — 17 201 ₽
Выплаты беременным женщинам:
50% — 9 665 ₽;75% — 14 497 ₽;100% — 19 329 ₽
Итоговый размер выплаты определяется регионом проживания, поскольку в каждом субъекте установлен свой прожиточный минимум. Для уточнения конкретных сумм рекомендуется обратиться в территориальное отделение СФР.
Почему могут отказать в выплате.
По данным СФР, отказать в выплате единого пособия могут из-за превышения минимального дохода семьи и несоответствия критерию «нулевой доход». Также отказ можно получить при наличии двух и более автомобилей, а также двух и более квартир или домов. Наличие больших вкладов в банке также может стать причиной отказа.
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Как оспорить отказ в едином пособии.
Чтобы оспорить отказ в едином пособии, можно подать жалобу в Социальный фонд России. Сделать это можно через онлайн-приемную, отделение СФР или МФЦ.
Через портал «Госуслуги»:
В личном кабинете пользователя на портале размещена ссылка «Совет от Госуслуг», которую необходимо выбрать для ознакомления с возможными способами подачи жалобы. После перехода по данной ссылке система автоматически направит пользователя в электронную приемную Социального фонда России.
Далее следует воспользоваться опцией «Обращение в фонд», заполнить все обязательные поля формы, подробно описать суть обращения с приведением конкретных фактов. Также нужно прикрепить документы, подтверждающие изложенные доводы.
После отправки обращения ответ будет направлен на электронную почту, указанную в форме жалобы. Стандартный срок рассмотрения составляет до 30 рабочих дней, однако на практике рассмотрение обычно занимает около 10 дней.
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В клиентской службе Социального фонда России.
В случае отсутствия возможности подать заявление в онлайн-формате, обращение можно оформить лично. При посещении необходимо иметь при себе паспорт, а также документы, подтверждающие основания для пересмотра решения.
В МФЦ.
Записаться на прием можно на конкретную дату либо воспользоваться услугой живой очереди в установленные часы. При посещении необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, а также документы, которые предполагается приложить к заявлению.
Обращения в прокуратуру и суд.
В случае повторного отказа Социального фонда в назначении пособия гражданин вправе обратиться в прокуратуру. Для этого необходимо составить заявление с подробным изложением сути возникшей проблемы и приложить копии документов, подтверждающих обоснованность требований.
Если вмешательство прокуратуры не принесло результата, следующим шагом может стать обращение в суд. Для подачи иска потребуется подготовить исковое заявление с изложением всех обстоятельств дела, а также приложить соответствующие документы, такие как отказ Социального фонда или иные доказательства, подтверждающие позицию заявителя.