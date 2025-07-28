Допрос Павла Дурова в суде Парижа завершился спустя девять часов

Допрос российского предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в парижском суде завершился. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что процедура проходила в течение девяти часов.
Отмечается, что бизнесмен покинул здание суда после проведения допроса, который начался около 10 часов утра по местному времени (11:00 по мск) и проводился двумя следственными судьями. Дуров также отказался давать комментарии журналистам, которые ожидали его у выхода.
Ранее KP.RU сообщал, что Павел Дуров был вновь вызван на допрос в парижский суд в понедельник, 28 июля. Отмечается, что предприниматель прибыл в здание суда в сопровождении четырех адвокатов в рамках допроса по делу, связанному с возможной причастностью Telegram к различным видам преступной деятельности.