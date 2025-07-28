Моргунова: около 30 тыс. человек оценили претендующую на Госзнак качества продукцию по критерию эстетичности

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 30 тыс. человек оценили претендующую на Госзнак качества продукцию по критерию эстетичности. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова в эфире «Первого информационного», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Расширен перечень продукции, которая не может номинироваться на Госзнак качества.
Всего продукция, претендующая на знак, оценивается по пяти критериям: инновационность, технологичность, экологичность, безопасность и эстетичность. По последнему критерию только 25 июля завершилось голосование потребителей, принять в нем участие могли все желающие. Это многогранный критерий, который подразумевает вид продукции, его маркировку, упаковку, визуализацию, чтобы потребитель, видя эту продукцию на торговых полках, хотел бы ее приобрести.
Елена Моргунова подчеркнула, что в этом голосовании по предварительным подсчетам приняло порядка 30 тыс. человек.
В этом году конкурс на присуждение Государственного знака качества проходит с учетом наработанной практики 2024 года, когда знак впервые был утвержден в суверенной Беларуси, отметила Елена Моргунова. Сейчас подходит к концу первый этап конкурса — областной этап, когда предприятия подали соответствующие заявки по трем номинациям (промышленные товары, продукция производственно-технического назначения и продовольственная группа товаров).
Поступило 200 заявок от 120 предприятий и уже началась обработка представленных документов. «В госорганы, ответственные за те критерии, которые утверждены положением, отправлены соответствующие заявки на отработку. К 1 августа все экспертные заключения будут получены, и секретариат, который возглавляет Государственный комитет по стандартизации, проведет проверку представленных документов и заключений, чтобы выйти на уровень Республиканской аттестационной комиссии с уже готовыми заключениями по каждому виду представленной продукции», — подчеркнула глава Госстандарта. -0-