Моргунова: около 30 тыс. человек оценили претендующую на Госзнак качества продукцию по критерию эстетичности

Поступило 200 заявок от 120 предприятий и уже началась обработка представленных документов. «В госорганы, ответственные за те критерии, которые утверждены положением, отправлены соответствующие заявки на отработку. К 1 августа все экспертные заключения будут получены, и секретариат, который возглавляет Государственный комитет по стандартизации, проведет проверку представленных документов и заключений, чтобы выйти на уровень Республиканской аттестационной комиссии с уже готовыми заключениями по каждому виду представленной продукции», — подчеркнула глава Госстандарта. -0-