Дачников предупредили о новых штрафах: россиян будут наказывать рублем за заброшенные участки

Дачников, которые не следят за своими участками, будут наказывать рублем. Депутат Госдумы Александр Якубовский объяснил, что уже с 1 сентября начнут действовать утвержденные критерии, по которым участок может быть признан заброшенным.
Таким образом, введение штрафов за заброшенные территории может стать логичным продолжением нового законопроекта и поможет осваивать земли эффективнее.
Новый механизм будет работать так: сначала собственнику выносится официальное предупреждение, если порядок так и не наведен в течении шести месяцев, то назначается штраф. Его сумма составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Параллельно, Росреестр направляет сведения в уполномоченный орган, который вправе обратиться в суд. Следующий этап — изъятие участка, но это возможно только по решению суда. И то, решение будет принято лишь в том случае, если участок так и остался не приведен в порядок.
— Земля после этого выставляется на публичные торги. Бывший собственник может участвовать в них на общих основаниях, но никаких привилегий уже не имеете, — рассказал RT Якубовский.
Депутат отметил, что заброшенные участки — это не только вопросы эстетики. Весной и летом они становятся очагами возгораний. Подобные территории опасны для детей и взрослых.
В итоге новый закон поможет навести порядок.
— Он направлен на то, чтобы участки работали — для жизни, строительства, сельского хозяйства, а не превращались в мертвые зоны, — заключил депутат.