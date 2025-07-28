«Наказ» от коллег, настрой и пожелания. Как приняли пополнение в рядах милиции Гомельской области

«Впереди — совсем другая жизнь, с новыми понятиями, взглядами и принципами. Уже в начале милицейского пути каждому предстоит собственными усилиями и рвением сформировать определенный авторитет, который позволит в дальнейшем качественно нести службу и тесно взаимодействовать с коллегами. Уверен, что у вас все получится», — подчеркнул Александр Шастайло, пожелав всем здоровья, сил и крепкого тыла.