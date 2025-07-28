«Наказ» от коллег, настрой и пожелания. Как приняли пополнение в рядах милиции Гомельской области

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выпускники ведомственных вузов встретились с главным милиционером Гомельской области, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Около 40 молодых офицеров заступили на службу в юго-восточный регион.
После учебно-методического сбора, встречи с представителями служб областного управления и практических занятий в тире выпускников ведомственных вузов поприветствовал начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло. Он поздравил молодое пополнение с окончанием вузов и первым рабочим днем. Уже сегодня кто-то из них пополнил ряды участковых инспекторов милиции, оперуполномоченных БЭП и УГРО, а кто-то усилил подразделения охраны правопорядка и профилактики, а также ГАИ.
«Впереди — совсем другая жизнь, с новыми понятиями, взглядами и принципами. Уже в начале милицейского пути каждому предстоит собственными усилиями и рвением сформировать определенный авторитет, который позволит в дальнейшем качественно нести службу и тесно взаимодействовать с коллегами. Уверен, что у вас все получится», — подчеркнул Александр Шастайло, пожелав всем здоровья, сил и крепкого тыла.
Главный милиционер юго-восточного региона лично познакомился с каждым молодым офицером. В беседе он поинтересовался, как обстоит ситуация с жилищными условиями, есть ли водительские удостоверения, а также какие планы и намерения по перспективе в службе. Ответил и на все волнующие вопросы.
Исходя из своего многолетнего служебного и жизненного опыта, руководитель также дал молодым коллегам ряд рекомендаций, как добиться высоких результатов в служебной деятельности, не попасть в неприятную жизненную ситуацию, которая стоила бы деловой репутации и имиджа сотрудника милиции. В завершении встречи глава областного управления вручил лейтенантам их служебные удостоверения и памятные «наказы» с пожеланиями успешной службы. -0-