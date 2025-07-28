Стоматолог перечислила причины застревания еды между зубов

Еда может застревать между зубами из-за старой пломбы, сообщила стоматолог Олеся Изгарева в беседе с «Газета.Ru». По её словам, проблема возникает, если пломба плохо прилегает к зубу и выступает над десной. Также причиной могут быть десневые или пародонтальные карманы, куда попадает пища. Ещё одна причина — наклон зуба или его скученность, уточнила специалист.
Стоматолог Аллен Чжан обратил внимание, что запах изо рта может указывать на проблемы со здоровьем. Фруктовый запах часто связан с повышенным уровнем кетонов в крови, что характерно для диабета. Металлический запах может говорить о проблемах с почками или воздействии тяжёлых металлов, пишет 360.ru.
Врач-ортодонт Андрей Жук предупредил, что без лечения флюса инфекция способна распространиться на челюстные кости и мягкие ткани. Он подчеркнул, что воспаление надкостницы — серьёзное заболевание, требующее срочного обращения к врачу. Самолечение и использование народных средств могут привести к тяжёлым осложнениям. Его слова приводит RT.