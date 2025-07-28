Резкое снижение температуры воздуха, ветер и дожди с градом: Перемена погоды в Молдове до добра не доведёт

В Кишиневе днем, 29 июля, около 26 градусов со знаком плюс. Дожди с грозами. Ночью около +20 — можно охладить помещения естественным путём.
В прошлом году в этот день в Кишиневе днем было + 27.
На юге Молдовы днем +28, ночью +24. Кратковременные грозовые дожди.
На севере страны днём + 24, ночью +19. И тоже кратковременные грозовые дожди.
Напомним, что синоптики объявили жёлтый код метеоопасности, ожидаются ливни, грозы и сильный ветер.
Предупреждение будет действовать до 18:00 29 июля.
Ожидаются сильный град и ветер до 20 м/с.
Не рекомендуется парковаться у дорог и под деревьями.
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