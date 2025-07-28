Трамп сделал громкое заявление о Путине и России: главное об СВО за 28 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы использовать слово «ложь» в отношении заявлений президента России Владимира Путина по Украине. Об этом рассказал после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Также он утверждает, что его якобы более не интересуют переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он «назначил» срок на решение России по Украине — от 10 до 12 дней. Главное об СВО за день — в материале URA.RU.