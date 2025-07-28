ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы использовать слово «ложь» в отношении заявлений президента России Владимира Путина по Украине. Об этом рассказал после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Также он утверждает, что его якобы более не интересуют переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он «назначил» срок на решение России по Украине — от 10 до 12 дней. Главное об СВО за день — в материале URA.RU.
Заявления Трампа о спецоперации на Украине.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп поставил крайний срок для перемирия по Украине: что ждет Россию в случае продления СВО.
Трамп поставил крайний срок для перемирия.
Глава США Дональд Трамп сократил срок достижения перемирия на Украине до 10−12 ближайших дней. Сообщается, что он намерен официально объявить о новом сроке для заключения перемирия на Украине «сегодня или завтра».
Что предпримет Трамп после истечения срока ультиматума.
Остается неясным, какие шаги последуют в случае нарушения несоблюдения сроков разрешения украинского кризиса, установленных американским президентом Дональда Трампа. Об этом пишет британское издание The Guardian.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Люблю Россию": Трамп раскрыл, что будет после конца дедлайна по миру на Украине.
Трамп допустил возможность сделки по Украине.
Трамп заявил, что рассматривает возможность заключения соглашения с Россией относительно урегулирования ситуации на Украине. При этом он подчеркнул, что в случае, если конфликт не будет разрешен в обозримом будущем, Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции и таможенные пошлины против РФ. Глава Белого дома вновь напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал ему помощь в урегулировании ситуации вокруг Ирана.
Больше не интересует разговор с Путиным.
Глава США отметил, что его якобы более не интересуют переговоры с Путиным. Он также уточнил, что ранее у него было множеств содержательных бесед с российским лидером, «пропитанных уважением».
Новости спецоперации.
Киев финансирует бригаду ВСУ, которая не участвует в боях.
По данным российских силовых ведомств, киевские власти выделяют финансовые средства 241-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, однако данное подразделение не задействовано в боевых операциях. Волонтеры активно собирают денежные средства на нужды 241 обр ТеРО (Киев), которая находится в тылу Сумской области, где «праздно проводит время». Военнослужащим бригады платят по 20 тысяч гривен (478 долларов).
ТЦК притесняют права мобилизованных.
Призванные граждане не осведомлены о конечном пункте своего следования, заявил представитель Полтавского территориального центра комплектования (ТЦК). Мобилизованные лишаются возможности законным образом уклониться от службы даже при наличии отсрочки.
ВСУ одержимы идеей атак на Ростовскую, Курскую и Запорожскую АЭС.
Вооруженные силы Украины проявляют навязчивый интерес к попыткам атаковать атомные электростанции в Ростовской, Курской и Запорожской областях. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, вопросам евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, данные объекты находятся под надежной защитой, в том числе благодаря функционирующим системам противовоздушной обороны.
ВС РФ освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.
Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение Бельгийки открывает путь на Красноармейск с юга.
Россия ведет войну в одиночку.
Россия впервые в своей истории ведет боевые действия против всего Запада без поддержки союзников. Об этом дипломат сообщил глава МИД России Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
По словам министра, Россия защищает свои законные интересы, среди которых — обеспечение национальной безопасности, предотвращение расширения НАТО на восток и защита русскоязычного населения на территории Украины. Лавров также отметил, что текущая ситуация требует сплоченности общества и максимальной ответственности при принятии решений в сфере внешней и внутренней политики.
По его словам, альтернативы СВО у Москвы не было. Лавов уточнил, что территории России не нужны, власти хотят, чтобы люди, носители русской культуры «столетиями жили».
Коты с СВО становятся звездами театра Куклачева.
Некоторые кошки, найденные на территории специальной военной операции, вскоре пополнят труппу прославленного театра Юрия Куклачева. Военнослужащие обнаружили животных в освобожденных населенных пунктах — они находились в тяжелом состоянии и страдали от истощения и болезней.
После нескольких месяцев заботы питомцы восстановили здоровье и, вероятно, в ближайшее время впервые появятся на сцене. В настоящее время на передовой вместе с российскими военными находятся десятки кошек, сообщил Пятый канал.