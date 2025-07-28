Синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся дожди

По словам специалиста, к этому моменту влияние антициклона, центр которого навис сейчас над Баренцевым морем, ослабнет, в атмосфере появится неустойчивость, и появятся условия для образования облаков. Потому местами ожидаются кратковременные дожди, а также небольшое похолодание.