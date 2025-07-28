Синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся дожди

Дожди в столичный регион вернутся на ближайших выходных, 2 и 3 августа. Об этом в понедельник, 28 июля, aif.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалиста, к этому моменту влияние антициклона, центр которого навис сейчас над Баренцевым морем, ослабнет, в атмосфере появится неустойчивость, и появятся условия для образования облаков. Потому местами ожидаются кратковременные дожди, а также небольшое похолодание.
«Нельзя сказать, что похолодает, но температура понизится до комфортных значений: она будет колебаться в пределах +25…+28°С. И кратковременные дожди будут вполне к месту», — дал прогноз Вильфанд.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что всю рабочую неделю в столице будет аномально жаркая погода. Однако специалист подчеркнул, что такой невыносимой духоты, которую москвичи пережили в конце июня, не будет.