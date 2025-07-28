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Американец устроил стрельбу в казино в Неваде, несколько человек пострадали

Несколько человек пострадали в казино Grand Sierra Resort в американском штате Невада, где мужчина открыл стрельбу. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщил представитель полиции города Рино Крис Джонсон.

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Несколько человек пострадали в казино Grand Sierra Resort в американском штате Невада, где мужчина открыл стрельбу. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщил представитель полиции города Рино Крис Джонсон.

Правоохранителям удалось задержать нападавшего, которого сразу же доставили в больницу.

— Полиция Рино призвала жителей держаться подальше от этого района. Несколько машин экстренных служб, в том числе кареты скорой помощи, выехали со стороны казино, — передает агентство Assosiated Press.

Другой инцидент произошел 17 апреля, в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.

Один человек погиб и еще 11 получили травмы в результате перестрелки в курортном городе Миртл-Бич в американском штате Южная Каролина. В один момент участник стычки открыл огонь, в ответ на что офицер также применил оружие. Он попал в человека, который вскоре скончался на месте.