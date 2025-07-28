Американец устроил стрельбу в казино в Неваде, несколько человек пострадали

Один человек погиб и еще 11 получили травмы в результате перестрелки в курортном городе Миртл-Бич в американском штате Южная Каролина. В один момент участник стычки открыл огонь, в ответ на что офицер также применил оружие. Он попал в человека, который вскоре скончался на месте.