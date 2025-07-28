Косметолог рассказала, как избыток солнца влияет на кожу

Длительное пребывание под солнцем нарушает работу лимфатической системы, что приводит к отекам, особенно на лице и лодыжках. Об этом сообщила дерматолог Галина Амосова в беседе с «Газета.Ru». По её словам, под воздействием ультрафиолета и тепла сосудистые клапаны повреждаются, из-за чего жидкость застаивается в тканях. Кроме того, солнечные лучи делают межклеточную жидкость более вязкой, что ухудшает состояние организма.
Амосова также пояснила, что ультрафиолет вызывает образование свободных радикалов в клетках кожи, что провоцирует воспаление, проявляющееся в виде покраснения и боли. Если лимфатический отток замедлен, в тканях накапливаются продукты распада, что усиливает отечность и замедляет восстановление.
При этом исследователи провели масштабное изучение причин появления морщин с возрастом. Их работа показала, что старение кожи связано не только с биохимическими процессами, но и с физическими изменениями. Ученые исследовали полоски кожи людей от 16 до 91 года, растягивая их, чтобы воспроизвести ежедневные мимические движения, такие как улыбки или моргание. Выяснилось, что с возрастом кожа теряет способность восстанавливаться после таких нагрузок и становится менее эластичной, пишет «Царьград».
Также врач-терапевт и дерматовенеролог Мария Кызымко предостерегла от использования народных средств, таких как сметана, кефир или масло, для лечения солнечных ожогов. Она отметила, что эти продукты могут временно облегчить боль, создавая ощущение прохлады, но не способствуют заживлению. Напротив, органические вещества создают условия для размножения бактерий, что повышает риск инфекции и замедляет восстановление кожи. Слова специалиста приводит Life.ru.