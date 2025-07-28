Косметолог рассказала, как избыток солнца влияет на кожу

При этом исследователи провели масштабное изучение причин появления морщин с возрастом. Их работа показала, что старение кожи связано не только с биохимическими процессами, но и с физическими изменениями. Ученые исследовали полоски кожи людей от 16 до 91 года, растягивая их, чтобы воспроизвести ежедневные мимические движения, такие как улыбки или моргание. Выяснилось, что с возрастом кожа теряет способность восстанавливаться после таких нагрузок и становится менее эластичной, пишет «Царьград».