Народные приметы на 29 июля 2025 года: что нельзя делать в Финогеев день

29 июля в народном календаре отмечают Финогеев день, или день Афиногена. Это время, когда лето переходит в свою зрелую фазу: жатва подходит к концу, а ночи становятся всё прохладнее. День назван в честь христианского святого Афиногена и его учеников, пострадавших за веру. На Руси его считали заступником семьи, урожая и домашнего благополучия.