Правительство выделило 400 миллионов рублей «Ворлдскиллс России»

«В целях обеспечения деятельности по развитию кадрового потенциала в Российской Федерации и повышению производительности труда в отраслях промышленности выделить в 2025 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 400000 тысяч рублей для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации “Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”, — говорится в документе.