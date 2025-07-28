Правительство выделило 400 миллионов рублей «Ворлдскиллс России»

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда Минпромторгу 400 миллионов рублей на предоставление субсидии «Агентству развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«В целях обеспечения деятельности по развитию кадрового потенциала в Российской Федерации и повышению производительности труда в отраслях промышленности выделить в 2025 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 400000 тысяч рублей для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации “Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”, — говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минпромторгу России необходимо представить доклад об использовании бюджетных ассигнований до 1 марта 2026 года.