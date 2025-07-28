«Мы были близки»: Трамп отказался считать слова Путина об Украине ложью

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 28 июля, в ходе встречи с британским премьер-министром Киром Стармером заявил о том, что не хотел бы называть ложью слова своего российского коллеги Владимир Путина о конфликте на Украине.
Глава государства назвал «хорошими» прошедшие телефонные разговоры с президентом России. Однако он отметил, что остается разочарован Путиным из-за отсутствия прогресса в урегулировании военного конфликта между Москвой и Киевом.
— Я не хочу употреблять слово «ложь». Это были хорошие разговоры, казалось, наверное, раза три, что мы были близки к прекращению огня и, возможно, установлению мира, — передает слова Трампа Sky News.
СМИ сообщили, что изначальный ультиматум Трампа стал подарком для Путина. Кроме того, появилась информация, что американский президент в ходе телефонного разговора призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского перейти в наступление против России.
Сам Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом заключение некой «мегасделки». Глава украинского государства ранее утверждал, что Киев будет готов действовать и «демонстрировать силу» в случае получения дальнобойных вооружений от западных союзников.
Однако глава Белого дома не собирается поставлять украинской армии ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров. Позже республиканец рассказал, что ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправили на Украину через Германию.