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В РПЦ назвали лучшее средство от украинских дронов

Колокольный звон является лучшим средством для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил протоиерей Артемий Владимиров.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Протоиерей Артемий Владимиров уверен, что колокольный звон защищает от дронов.

Колокольный звон является лучшим средством для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил протоиерей Артемий Владимиров.

«Только звон колоколов помогает бороться с беспилотниками, работающими с помощью “стекловолокна”», — сказал Артемий Владимиров во время службы в храме Живоначальной Троицы на Шаболовке. Его слова приводит telegram-канал Baza.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинский протоиерей Игорь Шестаков из-за атаки беспилотников не смог вылететь в Москву для дальнейшей поездки в зону СВО. Аэропорты переживали транспортный коллапс, поэтому он решил ехать на командировку наземным транспортом.